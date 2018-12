Panico in discoteca ad Ancona: 6 morti nella calca, “traumi cranici, al torace e agli arti” per i feriti

8 dicembre 2018 08:26

Tragedia in una discoteca a Corinaldo (Ancona): i feriti hanno riportato soprattutto traumi cranici, al torace e agli arti

Tragedia in una discoteca a Corinaldo, vicino ad Ancona, a un concerto rap: 6 persone sono morte dopo che si è scatenato il panico e la calca, forse per uno spray urticante spruzzato. Ci sono anche decine di feriti.

Una nota diffusa dagli Ospedali Riuniti di Ancona riporta che i feriti hanno riportato soprattutto traumi cranici, al torace e agli arti: il Piano di Emergenza è stato attivato alle ore 3,45, quando “è stata convocata l’Unità di Crisi, e tutti i reparti direttamente o indirettamente interessati sono stati allertati e messi immediatamente nelle condizioni di piena operatività“. “Allo stato – prosegue la comunicazione, firmato dal Dirigente Medico del Presidio, dottor Roberto Papa – sono pervenuti al Pronto Soccorso dell’Azienda di Torrette e sono stati accolti sette codici rossi Peimaf (Piano di Emergenza Interno per il Massiccio Afflusso dei Feriti, ndr) 2 ragazze e 5 ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 20 anni, per trauma cranico e/o toracico. Tutti ricoverati nelle terapie intensive dell’Azienda. Una ragazza in codice giallo Peimaf: attualmente in osservazione. Tre ragazze e due ragazzi in codice verde Peimaf: di età compresa tra i 14 ed i 23 anni con traumi degli arti di cui uno dimesso al domicilio e 4 attualmente ancora in valutazione clinica. Si è in attesa di un ulteriore ragazzo in codice rosso, che ci sarà trasferito dal PS di Senigallia.” “Presso l’Azienda Ospedaliera si è in attesa di accogliere tutte le salme dei deceduti, che sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di legge. Sul luogo è pienamente operativo un team di Psicologi per il necessario supporto ai familiari. Il Piano di emergenza è stato disattivato alle ore 7.00 pur mantenendo in allerta alcuni settori dell’Azienda“, conclude la nota.