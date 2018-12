Natale coi rifiuti a Palermo, Sinalp Sicilia: “Class action per il recupero della Tari”

24 dicembre 2018 20:17

Sinalp Sicilia invita il sindaco Orlando a mantenere gli impegni con i lavoratori della RAP, Class Action per il recupero della TARI pagata e la mancata fruizione del servizio

“Palermo Capitale della Cultura dei Rifiuti, di questo passo per il 2019 la nostra città vincerà anche questo riconoscimento, e di questo ne dobbiamo dare merito al nostro Sindaco Orlando“.

Il Sinalp Sicilia chiede al Sindaco Orlando “se i soldi per pagare gli stipendi ci sono oppure no, e se ci sono, come si vocifera negli ambienti governativi cittadini, allora che vengano utilizzati per pagare gli stipendi dei lavoratori ed i fornitori della RAP.

Assistere all’invasione di spazzatura su tutta la città- prosegue Andrea Monteleone– è una vergogna che non ha alcuna scusante, va condannata e vanno puniti i politici ed i dirigenti che hanno causato questo disastro ecologico.

Chiedere “senso di responsabilità” ai lavoratori RAP, dopo che tutti gli impegni promessi da Orlando e dalla sua squadra sono andati disattesi significa considerare i lavoratori RAP ed i cittadini come degli imbecilli che si bevono acriticamente qualsiasi scusa e castroneria messa sul campo per nascondere l’inefficienza di questa Amministrazione.

Signor Sindaco quando pensa di corrispondere gli emolumenti dovuti ai lavoratori RAP? Invece di stanziare fondi per progetti a dir poco discutibili, per finanziare iniziative utili solo a promuovere la sua immagine a favore dell’immigrazione senza se e senza ma, come, per esempio, il fondo stanziato per finanziare il Natale dei migranti, perché non fa lavorare la sua squadra ad una soluzione duratura e programmata nel tempo per risolvere alla radice il problema rifiuti a Palermo?

Come mai ogni volta che si parla di smaltimento rifiuti le due parti contrapposte, i pro-termovalorizzatori ed i pro-economia circolare, si azzannano a vicenda di fatto bloccando ogni soluzione possibile e senza mai addivenire ad una soluzione utile?

Questo atteggiamento irresponsabile, ed inconcludente alla fine a chi giova? Ci si rende conto che questo agire fa il gioco della Mafia dei rifiuti e delle discariche abusive?

La Sicilia rischia veramente di affondare in un mare di rifiuti ma si continua ad accapigliarsi su posizioni ideologiche senza minimamente rendersi conto della dura realtà.

Fate i termovalorizzatori e produciamo energia elettrica abbassando i costi energetici dei Siciliani o fate un programma di riuso dei rifiuti con una vera e propria rete di impianti in grado di separare i rifiuti in base alla loro caratteristica e produrre materie prime come vetro plastica e carta e concimi organici per migliorare la produzione dei nostri terreni agricoli, ma fate una scelta.

Fate qualcosa di veramente concreto, i cittadini sono stanchi di aspettare una soluzione, sono stanchi di assistere a personaggi che si strappano le vesti ergendosi come ultimi baluardi verso la barbarie dell’inquinamento impedendo qualsiasi soluzione concreta.

Ad oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti noi che, pur trovandoci sommersi di spazzatura ad ogni angolo di strada, ci viene imposto il balzello o per meglio dire a questo punto il pizzo della tassa sulla raccolta dei rifiuti urbani che non vengono raccolti.

Il Sinalp, in collaborazione con l’Associazione Consumatori “Rete Sociale Attiva”, mette a disposizione di tutti i cittadini interessati i propri uffici per richiedere il ribasso della TARI al 20% del suo totale a norma dell’Art. 10 comma 2 del Regolamento Comunale della TARI. Veniteci a trovare presso la sede Regionale di via G. Serpotta 53 Palermo per dare vita ad una Class Action in difesa del diritto all’espletamento di un servizio a pagamento e del diritto alla salute di tutti noi”.