Duro colpo alla nuova cupola di Cosa nostra, il Pm De Luca: “ll boss Matteo Messina Denaro non comanda a Palermo”

4 dicembre 2018 13:00

Il Procuratore De Luca: “Matteo Messina Denaro non comanda la provincia di Palermo”

Matteo Messina Denaro non comanda la provincia di Palermo. Lo ha detto il Procuratore aggiunto di Palermo Salvatore De Luca durante la conferenza stampa per il fermo di 46 persone ritenute affiliate ad una nuova cupola di Cosa nostra. “Lo Stato“-ha detto il procuratore- “lo dovrà arrestare“. Per De Luca l’attività del boss latitante sarebbe paragonabile a quella del boss Riina: “Matteo Messina Denaro non comanda sulla provincia di Palermo, così come il boss Riina non comandava su Palermo ma costituiva un forte impedimento al regolare svolgimento della Commissione provinciale, tanto è vero che la Cupola non si riuniva da 25 anni“.