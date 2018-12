Bufera in Sicilia contro l’assessore Pappalardo: la Regione licenzia il sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica

28 dicembre 2018 16:26

Orchestra Sinfonica Siciliana: la Regione manda a casa il sovrintendente Pace, risanò il bilancio dell’Ente

La Regione Siciliana a tre mesi dalla scadenza del mandato, ha deciso di licenziare il sovrintendente della Fondazione orchestra sinfonica sicilia Foss, Giorgio Pace. Il sovrintendente era stato nominato nell’aprile 2016, quanto l’Enta che dipende dalla Regione, contava oltre 12 milioni di debiti. La fondazione conta 113 dipendenti, di cui 74 orchestrali stabili; le spese per il personale ammontano a 7,2 milioni; quelle per l’attività artistica da 350 mila euro, sono cresciute in meno di tre anni fino a 1,2 milioni: Pace ha fatto un prestito a 30 anni per estinguere tutti i debiti, 7 milioni dei quali costituiti da cartelle esattoriali.

L’ex sovrintendente, fino all’inizio del 2018, era stato commissario straordinario allo Stabile di Catania, che cinque mesi prima del suo arrivo era rimasto chiuso. Anche lì Pace aveva sistemato i conti. Sul licenziamento di Pace interviene l’assessore regionale Pappalardo, che spiega i motivi del “licenziamento”: “Tre dei cinque membri del Cda si erano dimessi e le norme mi obbligano a intervenire con la nomina di un commissario. La stessa cosa ho fatto con i teatri di Messina e Catania“. Pace ha già annunciato ricorso e replica “compito dell’assessore non e’ la nomina di un commissario, ma la sostituzione dei membri mancanti del Cda“.

Al posto di Pace subentra un commissario ad acta. Si vocifera che alla Foss possa ritornare Ester Bonafede, l’ex assessore e parlamentare, che ha già ricoperto l’incarico per otto anni. Sulla rimozione del sovrintendente, M5S e Pd sono pronti a procedere con interrogazioni parlamentari.