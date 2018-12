Operazione al cervello riuscita: il ragazzino siciliano ringrazia tutti quelli che l’hanno aiutato [VIDEO]

11 dicembre 2018 16:57

Operazione al cervello riuscita! Seby e suo papà vogliono ringraziare tutti, anche chi era arrivato a mettere in dubbio l’operazione in Australia

E’ di qualche giorno fa il disperato appello, lanciato tramite il noto programma televisivo “Le Iene”, del padre di Seby, 15enne di origini siciliane affetto da un terribile tumore al cervello e che necessitava di un costoso intervento chirurgico. Nell’appello il padre di Seby, Giovanni, affermava che il figlio, che da pochi mesi è affetto da questo rarissimo tumore, sarebbe stato operato a Sidney in Australia dopo aver girato tutta l’Italia in un lunghissimo pellegrinaggio della speranza, con un intervento molto costoso e nell’appello chiede il massimo aiuto per raccogliere in meno di un giorno gli ultimi 30 mila euro necessari all’operazione. Due giorni fa circa tramite un video inviato a “Le Iene”, il padre del ragazzo informa che Seby è stato operato e l’operazione tecnicamente è riuscita. “Seby è sveglio e sta bene” afferma Giovanni. In questo video padre e figlio ringraziano tutti coloro li hanno aiutati e sostenuti e salutano la loro Sicilia.