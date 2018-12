Reggio Calabria: a Polistena un corso per diventare Operatore Socio Sanitario

3 dicembre 2018 13:00

A Polistena la V edizione del corso per diventare Operatore Socio Sanitario

Il corso di qualifica professionale di OSS (Operatore Socio Sanitario) si rivolge alle persone interessate ad acquisire una formazione specifica, sia teorica che pratica, da utilizzare nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell’assistito. Quella di diventare Oss è una scelta che va affrontata con grande cognizione di causa, perché si tratta di svolgere un lavoro che tocca e coinvolge profondamente la dimensione umana, la propria e quella di chi soffre nel fisico e, quasi sempre, anche nello spirito.

Le attività dell’Oss sono tutte rivolte alla persona, al suo benessere, alla sua autonomia e al rispetto del suo ambiente di vita con l’obiettivo di fornire assistenza diretta, interventi igienico sanitari, supporto organizzativo e formativo. Il Ce.s.e.s.c., centro di studi economici e sociali per la Calabria, con sede a Polistena, rinnova l’iscrizione alla V edizione del corso per diventare Operatore Socio Sanitario. Il percorso di formazione prevede 1000 ore di corso della durata di circa un anno, di cui metà teoriche/pratiche e metà di tirocinio, che verrà svolto presso strutture ospedaliere e socio sanitarie pubbliche e/o private convenzionate con il nostro Ente. Il corso si terrà dal Lunedì al Venerdì e costa 1.500 euro. Le iscrizioni scadono il 15 Dicembre, mentre il corso inizierà nel mese di Gennaio. La qualifica OSS offre concrete possibilità di inserimento lavorativo nei servizi sanitari, socio-assistenziali e domiciliari, ospedali pubblici e privati, case di riposo, strutture psichiatriche, cooperative assistenziali, ecc. Un’occasione da non perdere. Prendi in mano il tuo futuro e fa la scelta giusta! Per ulteriori info 0966 / 931470