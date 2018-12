Duplice omicidio in Calabria, Cortese: “il movente potrebbe essere la gelosia”

23 dicembre 2018 22:16

Duplice omicidio in Calabria, uccisi a colpi di pistola un uomo e una donna a Davoli all’interno di una tabaccheria

“Dramma a Davoli Superiore in provincia di Catanzaro dove un uomo e una donna sono stati uccisi all’interno della tabaccheria di proprietà della donna. I due avevano da alcuni mesi una relazione e naturalmente si dovrà indagare sulla vita privata delle vittime per accertare se potessero avere avuto dei contrasti con qualcuno”. Così in una nota la criminologa Antonella Cortese vice presidente dell’AISPIS che si trovava nella cittadina catanzarese. “Secondo una prima ricostruzione – prosegue- i due si trovavano nella tabaccheria di proprietà della donna quando è entrato l’assassino che avrebbe sparato prima contro la donna, uccidendola sul colpo. Poi ha inseguito all’esterno l’uomo sparandogli e ferendolo gravemente. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo di un’ambulanza del 118. E’ il terzo omicidio che viene a turbare la vita della cittadina del catanzarese. Il movente potrebbe essere la gelosia che ha scatenato la furia omicida dell’assassino”, conclude.

