‘Ndrangheta: efferato delitto nel giorno di Natale, ucciso il fratello di un collaboratore di giustizia. Ferri: “la malavita si combatte con risposte concrete”

25 dicembre 2018 23:55

Natale di sangue: omicidio di ‘Ndrangheta a Pesaro, in un agguato è stato ucciso un 51enne di Rizziconi, fratello di un collaboratore di giustizia. Le parole di Cosimo Maria Ferri, deputato Pd e componente della Commissione Giustizia della Camera

“Inquietante la sparatoria avvenuta a Pesaro che deve portare a intensificare i controlli e a non minare il ruolo dei collaboratori di giustizia che ha portato e porta nella lotta contro la criminalità risultati importanti”. Lo scrive, in una nota, Cosimo Maria Ferri, deputato Pd e componente della Commissione Giustizia della Camera, a proposito dell’uccisione di un 51enne calabrese fratello di un collaboratore di giustizia. “Le modalita’ dell’agguato e della sparatoria sono preoccupanti – aggiunge – occorre convocare immediatamente un Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza a Pesaro e lo Stato deve reagire non con i soliti slogan ma con misure efficaci. Purtroppo la mafia non si combatte con i titoli di giornali – scrive ancora Ferri – ma con un lavoro serio professionale di magistratura e forze dell’ordine e con gli strumenti che la politica affida loro. Nei nostri Governi nella lotta contro la mafia abbiamo dato risposte serie e concrete con provvedimenti efficaci. Si continui su questa strada e noi ci saremo”.

‘Ndrangheta: ucciso il fratello di un collaboratore di giustizia nel giorno di Natale, era già sfuggito ad un agguato a Rizziconi [NOME e DETTAGLI]