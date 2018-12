Coppia uccisa in una tabaccheria in Calabria, ha confessato l’ex della donna. Cortese: “dobbiamo impedire la distruzione di intere famiglie”

25 dicembre 2018 21:10

Coppia uccisa in una tabaccheria in Calabria, ha confessato l’ex della donna. Cortese: “l’uomo ha spiegato il suo terribile atto con la non accettazione della nuova relazione sentimentale avviata dalla ex moglie da cui Gualtieri era separato legalmente da quasi un anno”

“Il dramma che si è consumato a Davoli Superiore dove Francesca Petrolini, di 53 anni, e il suo compagno Rocco Bava sono stati uccisi ha avuto il suo colpevole nell’ex marito di lei Giuseppe Gualtieri. Avevamo visto giusto nell’identificare il terribile gesto come un dramma della gelosia. L’uomo ha spiegato il suo terribile atto con la non accettazione della nuova relazione sentimentale avviata dalla ex moglie da cui Gualtieri era separato legalmente da quasi un anno”. Così in una nota la criminologa Antonella Cortese, vicepresidente dell’AISPIS. “La gelosia purtroppo è ancora oggi un movente molto forte in grado di scatenare in casi estremi certe reazioni. Magari per mesi l’ex marito ha covato dentro di sé il suo rancore mentre sarebbe bastato parlare e confidarsi o rivolgersi alle tante associazioni che come l’AISPIS possono essere di sostegno ed impedire la distruzione di intere famiglie”, conclude.