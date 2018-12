Omicidio in Calabria: padre e figlio uccisi a fucilate, fiaccolata di ricordo

26 dicembre 2018 22:30

Omicidio in Calabria: fiaccolata a San Nicola dell’Alto per dire no alla violenza dopo il duplice omicidio del 23 dicembre scorso di Francesco e Saverio Raffa, padre e figlio, uccisi a fucilate

Omicidio Calabria- Fiaccolata a San Nicola dell’Alto per dire no alla violenza dopo il duplice omicidio del 23 dicembre scorso di Francesco e Saverio Raffa, padre e figlio, uccisi a fucilate. Un delitto efferato che ha sconvolto le comunità arbereshe di San Nicola dell’Alto, Pallagorio e Carfizzi alle quali erano legate le vittime per le attività imprenditoriali e la vita privata. I due erano molto conosciuti e per questo quasi 2000 persone dei tre paesi hanno sfilato per le strade di San Nicola con le fiaccole.