A Novi Ligure l’unvs premia atleti e dirigenti sportivi

22 dicembre 2018 19:30

La sezione dei Veterani dello Sport di Novi Ligure presieduta da Francesco Melone, ha recentemente assegnato nel corso della 21a edizione il Premio di Atleta dell’Anno. Ad aggiudicarselo è stata la biellese Maria Esperanza Levis, da tre anni calciatrice in forza alla Novese e capocannoniere del club lo scorso anno in serie B. Il premio al Dirigente Sportivo è andato invece al novese Giuseppe Borsoi. Ex campione italiano di cintura marron nel karate, Borsoi è presidente di una società sportiva che ha costituito insieme ad un gruppo di amici. Il Tempio del Karate, cosi si chiama il sodalizio, gestisce ben 150 giovani dai 6 ai 18 anni di età e 50 adulti. Il club si distingue anche per l’intensa attività organizzativa che ha visto, tra l’altro, festeggiare nel 2018 la 16a edizione del Grand Prix di Karate. Alla giornata di premiazioni sono intervenute numerose personalità, tra le quali il sindaco cittadino Rocchino Muliere e la delegata del Coni alessandrino Bruna Balossino, oltre naturalmente al direttivo schierato al gran completo della sezione novese.