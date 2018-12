A Novara stagione da incorniciare per l’unvs

22 dicembre 2018 18:24

Tempo di fine anno, tempo di bilanci. E’ stata davvero una stagione di grazia quella vissuta nel 2018 dalla sezione dei Veterani dello Sport di Novara, presieduta da Tito De Rosa. Titoli iridati, continentali e e nazionali, sono stati infatti conquistati da numerosi iscritti tra cui il tiratore Paolo De Francesco, il podista Pasquale Palella, il saltatore Tiziano Bua, il formidabile squadrone di atletica leggera, i golfisti e la sciatrice Chiara Scaglione. Allori cui hanno reso degna cornice molti altri piazzamenti di rilievo ottenuti in varie discipline. Assolutamente inedita poi l’organizzazione da parte della sezione novarese, del primo campionato nazionale dei Veterani dello Sport di Calcio Camminato, al quale ha preso parte, tra gli altri, anche l’ex tricolore del Verona Hellas nel 1985 Domenico Volpato. Ma l’attivissima sezione piemontese non si culla sui trionfi e per il 2019 ha già messo in calendario importanti iniziative. Recentemente infatti Novara ha aperto le selezioni per arrivare a costituire il team nazionale dell’UNVS, che il 7 aprile prossimo allo stadio Piola affronterà gli inglesi nella rivincita della sfida di Calcio Camminato. Disputata per la prima volta quest’anno a Brighton in Inghilterra, la partita ha registrato il successo degli inglesi. Gli stages sono programmati per le domeniche del 13 gennaio, 10 febbraio e 4 marzo.