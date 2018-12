Messina, no al pedaggio a Ponte Gallo. Biancuzzo alla riscossa: “Intervenga anche il Consiglio comunale”

17 dicembre 2018 17:34

Messina, il consigliere della VI Circoscrizione scrive al presidente Cardile: “Il consiglio comunale si occupi dell’abolizione del pedaggio di Ponte Gallo.”

Mario Biancuzzo non si arrende e continua la battaglia, in nome di tutti i cittadini, per l’abolizione del pedaggio di Ponte Gallo a Messina. Il consigliere della VI Circoscrizione scrive al presidente del Consiglio comunale Claudio Cardile e chiede di essere invitato a partecipare alla riunione del civico consesso. Cardile, stando a quanto riportato nella lettera che invia Biancuzzo, non avrebbe dato seguito alla richiesta avanzata dal consigliere lo scorso 8 ottobre, per tali ragioni il Biancuzzo chiede nuovamente che il consiglio si riunisca e che la questione dell’abolizione del pedaggio sia iscritta all’ordine del giorno. Ecco la lettera inviata da Biancuzzo a Cardile:

“Gentilissimo Signor Presidente,

ho constatato che la S. V. Ill.ma non ha dato seguito alla mia richiesta dell’8 Ottobre 2018 prot. 262997.

Sono certo chi i suoi molteplici impegni istituzionali non Le hanno permesso di fornirmi una risposta che possa esaudire l’incomprensibile assurdo che affligge i residenti della zona nord del Comune di Messina in tema di indebito pedaggio che il CAS riscuote solo da una parte dei cittadini di Messina.

Come noto i cittadini del Comune di Messina, che usufruiscono degli svincoli esistenti di Tremestieri, San Filippo, Gazzi, Messina Centro e Messina Boccetta, sono privilegiati nei confronti dei cittadini del Comune di Messina che utilizzano lo svincolo di Ponte Gallo falsamente denominato “Villafranca Tirrena”.

A tal proposito, tenuto conto che sarebbe ancora più assurdo chiedere che anche gli altri concittadini di Messina pagassero un pedaggio per l’utilizzo dei rispettivi svincoli,

con la presente rinnovo la richiesta, nella qualità di consigliere, alla S. V. Ill.ma di iscrivere all’Ordine del Giorno, la proposta di “Eliminazione del pedaggio località Ponte Gallo ricadente nel territorio comunale di Messina”.

La presente richiesta è rivolta al fine di dimostrare il dovuto rispetto ai 9384 cittadini messinesi che hanno sottoscritto la petizione avente ad oggetto la eliminazione di un pedaggio che i cittadini pagano con discriminazione ed inganno dal 1972 e che, a data odierna, ammonta ad € 1.20 a tratta”.