13 dicembre 2018 12:28

Reggio Calabria: il New Deal Lab sosterrà per il secondo anno consecutivo “Babbo in bus”, iniziativa promossa dall’Azienda di trasporto pubblico locale (Atam)

Il New Deal Lab sosterrà per il secondo anno consecutivo “Babbo in bus”, iniziativa promossa dall’Azienda di trasporto pubblico locale (Atam) che coinvolgerà le parrocchie aderenti, con l’obiettivo di regalare alcune ore di divertimento e animazione ai bambini nel caloroso clima natalizio: Babbo Natale, a bordo del suo bus, arriverà nelle piazze e qui distribuirà tanti dolciumi assieme ai sui elfi e alle sue renne. Ma servirà soprattutto a permettere alle famiglie con disagi di poter far trovare ai loro piccoli dei doni sotto l’albero nel giorno di Natale.

A tal proposito, il New Deal Lab ha organizzato una serata di beneficenza che avrà luogo venerdì 14 dicembre a ‘’La Luna Ribelle” di Reggio Calabria (al costo base di 15€ a persona) i cui proventi serviranno a finanziare l’acquisto di giocattoli e caramelle che saranno destinati a “Babbo in bus” per la felice riuscita dell’iniziativa. Alla serata benefica parteciperanno anche numerose realtà del mondo del volontariato e della formazione attive sul territorio: il Centro Servizi del Volontariato “Dei due mari”(CSV), Biesse, Agifar, Lidu, Kiwanis, Cki Juppiter Università Mediterranea, Istituto per la Famiglia (IPF), MetroLab, Giovani Consulenti del lavoro. Si ringrazia il laboratorio artigianale di pasticceria “Alleva” per il prezioso contributo alla realizzazione dell’evento. L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano dedicare un po’ del loro tempo per una serata all’insegna della solidarietà.