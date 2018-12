‘Ndrangheta, ucciso il fratello di un pentito di Rizziconi. Santelli: “fare luce sull’accaduto”

26 dicembre 2018 17:05

‘Ndrangheta, ucciso il fratello di un pentito di Rizziconi. La Procura e la Distrettuale antimafia di Ancona procedono contro ignoti per omicidio volontario premeditato con l’aggravante mafiosa

“Chiedo che in commissione parlamentare antimafia si discuta, anche attraverso le audizioni delle istituzioni locali, della grave uccisione di Marcello Bruzzese, avvenuta a Pesaro, nonostante l’uomo, fratello di un pentito, fosse sottoposto a programma di protezione”. Lo afferma la vice Presidente della Commissione, on. Jole Santelli di Forza Italia. “L’uomo era già scampato 23 anni fa a un tentato omicidio – dice Santelli – e viveva a Pesaro proprio su indicazione di chi ne aveva predisposto il programma di sicurezza. Com’è potuto accadere questo? Dobbiamo assolutamente saperlo e verificarlo anche per non generare sfiducia in chi dovesse trovarsi nelle condizioni di essere protetto. Bisogna ribadire la sovranità dello Stato contro una ‘ndrangheta – conclude la vice Presidente di Palazzo San Macuto – che esibisce la sua potenza militare incurante delle deterrenze delle istituzioni democratiche.