Bloccata nuova guerra tra clan crotonesi della ‘Ndrangheta, Gratteri: “non criminalizziamo la Calabria”

20 dicembre 2018 17:21

Calabria, le parole di Nicola Gratteri sull’operazione “Tisifone”

“Che nessuno si permetta piu’ di dire che noi vogliamo criminalizzare la Calabria. Noi siamo calabresi, non abbiamo abbandonato questa terra perche’ la amiamo. E la vita che conduciamo ne e’ la prova“. Lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri nel corso della conferenza stampa sull’operazione “Tisifone” contro le cosche del Crotonese. “Abbiamo investito in uomini e mezzi di primissimo piano – ha aggiunto Gratteri – e’ cominciata una partita che nessuno fermera’, con o senza Nicola Gratteri. Abbiamo dalla nostra il fatto che il capo della Polizia abbia preso a cuore il distretto di Catanzaro. Ai vertici delle quattro Squadre mobili abbiamo i migliori dirigenti. Lavoro con uomini dediti al loro mestiere, non frequentano salotti e non fanno passaggi in barca“.