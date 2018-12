Nuove navi per le isole minori in Sicilia, Caronte&Tourist “ringrazia” il governo Musumeci

20 dicembre 2018 22:49

Nuove navi per le isole minori in Sicilia: dopo la replica dell’assessore Falcone, Caronte&Tourist ringrazia il governo Musumeci

“La Caronte & Tourist Isole Minori, a iniziare dall’ingegnere Vincenzo Franza che la presiede, ha piu’ volte e pubblicamente riconosciuto il ruolo della Regione Siciliana, che tra quelle interessate e’ l’unica a essere pronta ad avviare la procedura di costruzione delle nuove navi destinate al Trasporto Pubblico Locale e finanziate, com’e’ peraltro ampiamente noto, attraverso il concorso tra fondi che arrivano prevalentemente da bilanci pubblici e, per la parte residuale, da investimenti degli armatori con mezzi propri”. È quanto ha dichiarato il responsabile di personale e comunicazione della Caronte & Tourist Tiziano Minuti dopo la replica dell’assessore alle infrastrutture Marco Falcone , in merito alla provenienza dei fondi per l’acquisto delle nuove unità navali. La costruzione e l’acquisto delle due nuove navi per le isole minori, sarà finanziata per il 70 per cento dai fondi statali intercettati dal Governo Musumeci, dopo una lunghissima trattativa, nel marzo scorso.