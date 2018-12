Natale sicuro a Messina: vertice in Prefettura con i sindaci della provincia

13 dicembre 2018 22:07

Vertice in Prefettura con tutti i sindaci della provincia di Messina: focus su sicurezza urbana durante le feste di fine anno

Si è svolto questa mattina il vertice in Prefettura a Messina con il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica organizzato dal Prefetto, presenti tutti i sindaci e rappresentanti dei Comuni della provincia. Il Prefetto ha richiamato l’attenzione sulle iniziative da attivare in materia di sicurezza urbana in occasione delle imminenti festività di fine anno. La riunione alla quale erano presenti anche le Forze dell’Ordine è stata occasione per sensibilizzare i presenti sulla necessità di mettere in campo misure idonee a garantire adeguati livelli di sicurezza in occasione delle manifestazioni pubbliche, individuati dal Ministero e già partecipate dai sindaci nello scorso mese di luglio. La riunione di oggi assume un rilievo maggiore alla luce dei recentissimi episodi riguardanti l’attentato terroristico di Strasburgo e la tragedia in discoteca ad Ancona.

“Proprio il periodo natalizio- si legge in una nota diramata dalla Prefettura-per il maggiore coinvolgimento dei cittadini in eventi e cerimonie religiose, mercatini natalizi, presepi viventi, che costituiscono un forte richiamo per l’incremento del flusso turistico induce ad attenzionare ai sindaci la necessità del pieno rispetto delle norme e direttive i materia di sicurezza, garantendo ampia collaborazione delle Forze dell’Ordine, attraverso il supporto delle Polizie Locali”. “In tale contesto- prosegue la nota-acquista particolare rilevanza anche la predisposizione di adeguate misure per contrastare eventuali atti di matrice terroristica mediante l’installazione di mezzi antisfondamento e antisbarramento nelle piazze e nei luoghi ove si svolgono manifestazioni di particolare rilevanza“. Per tanto il Prefetto ha invitato i sindaci che le comuncazioni relative agli eventi in programma siano comunicati in anticipo per consentire agli organi competenti di valutare per tempo l’adozione di piani di sicurezza e i relativi piani sanitari. Le raccomandazioni in materia di sicurezza urbano rientrano nelle iniziative come “Scuole sicure” e di controllo del territorio. “La riunione- si legge nella nota- ha fornito lo spunto al prefetto di sottolineare l’iportanza dell’attuazione degli “accordi di vicinato”, da promuovere con l’attivazione di dedicati comitati cittadini, strumenti che, se adottati, possono contribuire con l’apporto diretto della cittadinanza ad aumentare il senso di sicurezza urbana nei propri territori“. Il Prefetto a conclusione della riunione ha ribadito che: “garantire la sicurezza delle manifestazioni costituisce impegno inderogabile, cui tutti devono tendere al fine di tutelare il sereno svolgimento di tutte le manifestazioni, ma in particolare di quelle natalizie”.