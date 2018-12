Natale, Confcommercio: “spesa media di 171 euro a persona per i regali”

12 dicembre 2018 15:42

Quest’anno la spesa media pro capite degli italiani per i regali di Natale sarà pari a 171 euro, in lieve aumento dai 168 dello scorso anno ma ben lontana dai 243 euro del 2009. E’ quanto emerge dal rapporto ‘Consumi di dicembre e previsioni di spesa per Natale’, presentato oggi dal direttore dell’Ufficio Studi di Confcommercio, Mariano Bella. “Dicembre resta sempre il mese più importante per quanto riguarda il valore economico. Le vendite superano il 10% del totale – spiega Bella – contro un 8,5% medio, anche se è dal 2000 che osserviamo un trend negativo. Inoltre, vediamo crescere l’incidenza di novembre, per effetto del black friday e del cyber monday. Complessivamente è un mese che per tutti i consumi, quindi anche affitti e bollette, potrebbe arrivare a valere 100 miliardi di euro”, aggiunge il direttore dell’Ufficio Studi.

