Natale: sette consigli ai ritardatari per regali last minute

Natale: da Babbel, la app leader nell’insegnamento delle lingue online, sette consigli ai ritardatari per regali last minute

Mentre alcuni cominciano a fare le compere di Natale appena tornati dalle vacanze estive, altri se la prendono con calma e aspettano fino alla Vigilia per scegliere i regali per amici e parenti. Per chi appartiene a questo secondo gruppo, Babbel, la app leader nell’insegnamento delle lingue online, ha preparato una guida che farà fare bella figura con regali last minute molto particolari. Dall’adottare una giraffa al regalare una nuova lingua, un pensiero dell’ultimo minuto non deve, infatti, necessariamente portare a qualcosa di inutile o superficiale, ma può diventare un modo premuroso di far capire ai propri cari quanto si ha a cuore le loro passioni e le loro sfide quotidiane.

1) Regalate una tigre (o un gorilla). Sì, è proprio vero: nel mondo di oggi si può adottare un animale in pericolo di estinzione. Sono molte infatti le organizzazione che ci permettono di far felici i nostri amici amanti degli animali con il regalo perfetto. Con il Wwf è possibile anche optare per un’adozione Junior con le specie delfino, elefante, panda, tigre, lupo e orso polare, perfette anche per i più piccoli amanti degli animali.

2) Regalate un nuovo albero. Avete amici o familiari appassionati di sostenibilità? Aiutateli, allora, a sensibilizzare l’opinione pubblica sostenendo un’organizzazione che pianta alberi per ogni donazione ricevuta. È il regalo perfetto per chi vuole davvero fare la differenza. Inoltre, molte istituzioni benefiche rilasciano certificati personalizzati: potete incorniciarlo o metterlo in bella busta in carta riciclata: la sorpresa, e la sensibilità, saranno sicuramente apprezzate! E’ possibile farlo ad esempio grazie a Treedom.

3) Regalate un po’ di tranquillità. Se avete un amico o un’amica che ha problemi a rilassarsi e che sta già impazzendo all’idea delle

feste, ecco il regalo perfetto: Headspace è una app che aiuta gli utenti ad affrontare le sfide psicologiche della vita quotidiana con la meditazione. Con vari corsi e un metodo provato di riduzione dello stress, può essere il regalo perfetto per gli amici più irrequieti.

4) Regalate una lingua. Avete anche voi quegli amici sempre in viaggio o che cambiano Paese, come voi cambiate decisione su cosa mangiare per pranzo? Regalando una nuova lingua potrete aiutarli ad affrontare anche le avventure più impegnative. Con un abbonamento a Babbel da 3, 6 o 12 mesi avranno accesso a corsi per imparare 14 lingue, dall’inglese allo svedese: la scelta ideale anche per i viaggiatori

più esigenti.

5) Regalate una donazione. Perché non regalare una donazione agli amici generosi, proprio nello spirito del Natale? Non solo è un regalo personale, ma è anche uno splendido modo di dimostrare che la loro causa vi sta a cuore. Le associazioni di volontariato offrono diverse opzioni per aiutare persone in difficoltà, non resta che scegliere.

6) Regalate bei ricordi. Se si è a corto di tempo, preparare a mano un album di foto potrebbe non essere proprio in cima alla lista dei regali da fare. Perché allora non farlo online, scegliendo e caricando le foto preferite e facendoselo spedire a casa? Tutto quello che vi resterà da fare è impacchettarlo e metterlo sotto l’albero! Con Pixum è possibile realizzare anche dei veri e propri fotolibri.

7) Regalate salute e qualche chilo in meno! Avete anche voi qualche amico o amica fissati con le diete? Questa è la vostra occasione per far capire loro che li prendete sul serio e volete sostenerli nel loro percorso verso la figura (e la salute) perfetta. La app Lifesum contiene diete personalizzate, consigli nutrizionali e ricette gustose per raggiungere uno stile di vita felice e attivo. Tra le feature ci sono inoltre un conta-calorie e piani di perdita di peso da tre settimane. Una cosa però è certa: questo è un regalo da dare a Natale, ma da iniziare a usare dopo le feste!

