L’Anticiclone di Natale è già arrivato, caldo in tutt’Italia: +20°C in Calabria e Sicilia

L’Anticiclone di Natale fa impennare le temperature verso l’alto in tutt’Italia: +20°C in Calabria, Sardegna e sulle Alpi in Piemonte. Tutti i dati

L’Anticiclone di Natale è arrivato e sta determinando caldo anomalo in tutt’Italia, nonostante la formazione di nubi basse, pioviggini e foschie sulle Regioni tirreniche. Firenze con +13°C, Roma e Napoli con +14°C sono tra le città più fresche d’Italia, mentre dall’altro lato dell’Appennino fa molto più caldo tra Marche e Abruzzo con +18°C a Pescara e Jesi, +17°C ad Ancona, Chieti, Filottrano e Montefelcino.

Ma fa caldissimo anche al Nord/Ovest, sulle Alpi, con temperature molto alte in quota. In Valle d’Aosta spiccano i +15°C di Gressan, 685 metri di altitudine vicino Aosta, mentre in Piemonte abbiamo i valori più elevati sulle Prealpi, con i seguenti dati:

+20°C a Villar Perosa (Torino) – 530 metri di altitudine

+19°C a Borgone Susa (Torino) – 400 metri di altitudine

+19°C a Pietrastretta Susa (Torino) – 520 metri di altitudine

+18°C a Finiere di Chiomonte (Torino) 813 metri di altitudine

+17°C a San Damiano Macra (Cuneo) – 1095 metri di altitudine

+17°C a Perrero (Torino) – 662 metri di altitudine

a (Torino) – 662 metri di altitudine +16°C a Pamparato (Cuneo) – 975 metri di altitudine

Fa decisamente caldo anche in Liguria, dove abbiamo +17°C a Imperia, Loano, Varazze, Lavagna e Moneglia, +16°C a Genova, Savona, Chiavari e Rapallo. Clima decisamente mite anche nell’alta Toscana, con +16°C a Pisa e Livorno.

Anche al Sud il clima è decisamente mite. In Puglia abbiamo +18°C a Bari, Valenzano e Bitritto, +17°C a Monopoli e Fasano, +16°C a Taranto, Lecce, Foggia, Brindisi e Barletta, in Basilicata +18°C a Pisticci, Scanzano Jonico e Pomarico, in Calabria +20°C a Botricello, +18°C a Castrovillari, Sibari, Roseto Capo Spulico e Roccabernarda, +17°C a Soverato, Cropalati, Cirò e Cutro, +16°C a Reggio Calabria, Crotone e Lamezia Terme, in Sicilia +19°C a Siracusa e Noto, +18°C a Palermo, Lentini, Augusta, Riposto e Acitrezza, +17°C a Catania, Messina, Trapani, Bagheria, Cefalù, Marsala, Gela e Ispica e infine in Sardegna +20°C a Loceri e Barisardo, +19°C a Orosei, +18°C a Olbia, Capoterra e Villaputzu, +17°C a Cagliari, Oristano e Quartu Sant’Elena.

E nei prossimi giorni farà ancora più caldo.