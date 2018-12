Natale a Messina: il 24 dicembre l’evento “Sempre con Voi”

22 dicembre 2018 15:55

Natale: si rinnova anche quest’anno, il consueto evento “Sempre con Voi”, presso le Cliniche Pediatriche dell’ A.O.U. “G. Martino” di Messina

Vista la prossimità del Santo Natale, si rinnova anche quest’anno, il consueto evento “Sempre con Voi” , presso le Cliniche Pediatriche dell’ A.O.U. “G. Martino” di Messina. Come da tradizione, l’iniziativa è promossa dall’ neo pensionato amministrativo del Dipartimento di Pediatria, Burrascano Raimondo, che accompagnato da Babbo Natale e suonatori di zampogna, si recherà nei Reparti di U.O. di Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Neuropsichiatria infantile, Genetica Medica, Nefrologia Pediatrica e Reparto Osservazioni Pronto Soccorso Pediatrico (diretti dai prof.ri: Romeo, De Luca, Salpietro, Arrigo), donando gioia, serenità e soprattutto allegria ai bambini ricoverati all’interno della struttura. L’iniziativa, che si ripete da 37 anni, nasce dall’ esperienza quotidiana che lo scrivente vive e vuole proporsi come momento di sostegno e sollievo alle famiglie che in questo periodo dell’anno sono costrette a trascorrere giorni di festa fuori casa. Saranno distribuiti doni, giochi e dolci per le diverse fasce di età. L’ evento si terrà lunedi 24 dicembre 2018 , alle ore 9.30, presso il padiglione NI del Policlinico Universitario di Messina.