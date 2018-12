Natale a Locri (Rc): domani raccolta di giocattoli e beni di prima necessità

14 dicembre 2018 22:20

Natale a Locri (Rc): raccolta di giocattoli e beni di prima necessità. L’iniziativa verrà realizzata giorno 15 Dicembre alle ore 18.00 nella Piazza dei Martiri del Comune

In occasione delle festività natalizie i valori della solidarietà e della reciprocità assumono un ruolo fondamentale nel vivere civile. “L’importanza della condivisione ci ha spinto come Circolo di Gioventù Nazionale di Locri – scrive in una nota il Circolo- ad avviare sinergicamente con gli altri gruppi della Provincia di Reggio Calabria una raccolta di giocattoli e beni di prima necessità. L’iniziativa verrà realizzata giorno 15 Dicembre alle ore 18.00 nella Piazza dei Martiri del Comune di Locri. Questa iniziativa avrà il duplice obiettivo di aiutare materialmente i bambini e le famiglie che versano in difficoltà economica e di sensibilizzare i più giovani sull’importanza della condivisione. Un altro messaggio educativo e di fondamentale importanza che si vuole lanciare attraverso questa manifestazione riguarda la matrice consumistica che sta vivendo la nostra società. Troppe volte la frenesia della quotidianità ci impedisce di valorizzare e apprezzare i prodotti che acquistiamo e che puntualmente mettiamo da parte, prodotti che hanno ancora una fruibilità e che potrebbero essere utili ad altre persone. Invitiamo pertanto l’intera comunità a partecipare attivamente a questa raccolta, nella speranza che si possa contribuire ad aiutare più famiglie possibili, donando un sorriso a loro e in particolar modo ai bambini”.