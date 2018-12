Natale, Coldiretti: “oltre 10 mln cesti enograstronomici sotto albero”

24 dicembre 2018 12:00

Natale: almeno 10,2 milioni di cesti enogastronomici trovano spazio quest’anno sotto l’albero degli italiani in attesa di esser aperti per i tradizionali pranzi e cenoni

Almeno 10,2 milioni di cesti enogastronomici trovano spazio quest’anno sotto l’albero degli italiani in attesa di esser aperti per i tradizionali pranzi e cenoni di Natale. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè ‘Il Natale nel piatto’, presentata a Roma. Tra i prodotti più presenti nei cesti, spiega l’associazione, ci sono lo spumante, il torrone, il pandoro o il panettone spesso artigianali, “ma sono tornati prepotentemente il cotechino, lo zampone, le lenticchie e in generale tutti i prodotti tipici locali, cosiddetti a chilometro zero, dai salumi ai formaggi, dall’extravergine al vino, dal miele alle conserve, meglio se preparati direttamente nelle aziende agricole. I prezzi – precisa la Coldiretti – variano notevolmente, ma normalmente oscillano dal cesto minimal low cost a 20 euro sino a 200 euro per quello con specialità più ricercate”. “La tendenza è verso la personalizzazione con cesti fai da te a tema, da quelli solidali a quelli più lussuosi con specialità esclusive, da quelli salutistici a quelli autarchici, da quelli green a quelli no vegan, fino a quelli solidali anche con i prodotti delle zone del centro Italia colpite dal terremoto”.

(Lab/Labitalia)