11 dicembre 2018 20:42

Natale a Cinquefrondi (Rc), al via i “Pomeriggi musicali”. Il direttore artistico Cettina Nicolosi, in conferenza stampa, ha anche annunciato il concorso nazionale “Maggio in musica”

Programma ricco a Cinquefrondi, nel reggino, per il Natale 2018. Si terranno dal 12 al 18 dicembre i “Pomeriggi musicali” presentati ieri, nell’aula consiliare del comune di Cinquefrondi, dal direttore artistico Cettina Nicolosi, dall’assessore del Comune di Cinquefrondi, Giada Porretta, dal coordinatore dell’Orchestra di fiati Città di Cinquefrondi, Francesco Belziti e dalla presidente di Arte Danza Calabria, Fabiola Ciminello. “Uno sguardo sulla musica del passato e del presente in memoria del grande compositore Gioachino Rossini”, il tema dell’evento, fortemente voluto ed organizzato dalla Prof.ssa Cettina Nicolosi, con il patrocinio del comune di Cinquefrondi ed in collaborazione con il Conservatorio di musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, l’Ufficio scolastico provinciale, la Scuola polo regionale “Falcomatà – Archi” di Reggio Calabria, Arte Danza Calabria ed il Centro di alta cultura “Orchestra di fiati città di Cinquefrondi”. Ad aprire la presentazione dell’evento, Francesco Belziti, il quale ha spiegato qual è stato il motore che ha portato alla nascita della manifestazione, la voglia di far emergere il talento giovanile. “Apesso – ha affermato Belziti – si parla di percorsi alternativi in maniera astratta, il nostro proposito invece, è quello di permettere ai giovani di esprimere il loro potenziale attraverso percorsi validi”. Belziti ha quindi sottolineato che la musica non sarà la sola protagonista della 6 giorni, dal momento che sarà affiancata da altre due forme d’arte, ovvero la danza, con la collaborazione della scuola Arte Danza Calabria e la pittura, con l’esposizione delle opere del pittore Luciano Tigani. “I protagonisti assoluti saranno però i giovani – ha precisato – ai quali vogliamo offrire dei modelli di vita, che fungano da insegnamento, perché devono essere protagonisti e non soggetti passivi”. Belziti ha concluso il suo intervento, annunciando che quest’anno l’Orchestra di Cinquefrondi compirà 10 anni e per l’occasione verrà organizzato un concerto a piazza Castello, che si terrà nel prossimo mese di luglio. La parola è quindi passata alla Prof.ssa Nicolosi, che dopo aver ringraziato l’Amministrazione comunale per l’appoggio, ha spiegato che essendo Cinquefrondi una cittadina dall’alto valore culturale-musicale “non potevamo esimerci dal celebrare i 150 anni dalla morte del grande compositore Rossini. Attraverso i suoi grandi capolavori ha reso celebre in tutto il mondo la nostra nazione, e tutt’ora continua ad educare i nostri giovani. E proprio a lui sarà dedicata l’apertura dei “Pomeriggi musicali”, con un medley delle sue composizioni a cura della nostra Orchestra di fiati”. La Nicolosi ha poi evidenziato le preziose collaborazioni per l’allestimento della sei giorni, con il Conservatorio, che presiede, e con l’Ufficio scolastico provinciale, annunciando l’incarico di coordinatore tecnico delle scuole ad indirizzo musicale, offertole dalla dirigente Pasqualina Zaccheria ed anticipando il concorso nazionale “Maggio in musica”, rivolto agli studenti delle scuole ad indirizzo musicale, di cui sarà direttore artistico. Prima di illustrare il ricco programma, la Nicolosi ha ringraziato i dirigenti scolastici delle scuole partner dell’iniziativa. “Il nostro è un programma ricco, con molteplici e variegate esibizioni – ha spiegato -. Ci saranno infatti solisti, classi musicali di fiati, piano, musica da camera, fisarmonica, cori polifonici, duo, trio e formazioni orchestrali. Inoltre si affronterà la musica classica e la moderna, con escursioni nella letteratura jazz. Ma la vera chicca è l’ensemble di percussioni a cura del maestro Salvatore Lombardo, che vedrà impegnati 25 percussionisti polistenesi dagli 11 ai 13 anni». La Nicolosi ha concluso dicendo che il suo auspicio è che «gli eventi siano da stimolo per un rinnovato interesse delle istituzioni che si occupano della crescita dei giovani, che vanno abituati alla cultura artistica e al bello, per far nascere in loro la voglia di fare e migliorarsi”. Fabiola Ciminello dal canto suo ha ringraziato il direttore artistico per averle dato la possibilità di partecipare con il progetto danza, «che è un’arte come la musica. I valori artistici oggi si sono un pò persi e il connubio musica – danza, non può che essere perfetto in questo clima natalizio». La presidente della scuola Arte Danza, ha quindi spiegato che ogni appuntamento della manifestazione sarà aperto da una performance di ballerine che fanno agonismo e ballano a livello professionistico. Nella prima serata si esibirà la ballerina Ludovica Manes, che partecipa al programma televisivo “Ballando on the road”. A chiudere la conferenza stampa, ci ha pensato l’assessore agli Spettacoli ed eventi del comune di Cinquefrondi, la quale ha raccontato di aver accettato al volo la collaborazione all’evento, «essendo la nostra Amministrazione sempre molto attenta agli eventi culturali e questa manifestazione abbraccia tutti gli ambiti: musica, arte e danza. «Sono fiera ed orgogliosa – ha affermato – di aver accettato e spero che ci sia un’ampia partecipazione”.