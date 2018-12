Natale e capodanno a Barcellona Pozzo di Gotto: tutte le iniziative in programma

20 dicembre 2018 20:45

Le festività natalizie a Barcellona Pozzo di Gotto raccontate dal sindaco Materia: “A Capodanno tutti a Piazza Duomo”

Le difficoltà finanziarie del Comune che riducono notevolmente lo spettro di azione dell’Amministrazione non impediscono a Barcellona Pozzo di Gotto, alla sua comunità, di celebrare le festività natalizie e di organizzare l’accoglienza del nuovo anno.

“Anche quest’anno, dunque, gli abbellimenti luminosi della tradizione natalizia, sebbene ridotti rispetto agli anni passati, contribuiscono a creare nella nostra Città un contesto accogliente e incentivante– ha detto il sindaco Roberto Materia, che racconta come sarà il Natale e il Capodanno a Barcellona Pozzo di Gotto:

“Le luminarie fanno da scenario a numerose iniziative: i mercatini espositivi dell’Oasi-ex Monte di Pietà, quello in via Pitagora presso l’I.T.E.T. “E. Fermi” in collaborazione con Telethon, e poi le numerose mostre ed eventi che ci stanno accompagnando in questo mese di dicembre e che si protrarranno fino all’Epifania, il percorso dei presepi viventi, che tocca diversi quartieri, reso possibile dall’opera preziosa delle parrocchie.

Una Città, dunque, che resta in movimento ed in grado, nonostante tutto, di costruire momenti di socializzazione e di intrattenimento, fino a divenire essa stessa attrattiva per chi viene da fuori a visitarne e a viverne i luoghi con lo spirito e la curiosità del turista.

Questo fermento è motivo di soddisfazione non soltanto per l’Amministrazione, ma per tutta la Città nell’ottica di un disegno più ampio ed articolato che, attraverso la valorizzazione sinergica delle risorse e delle opportunità che esistono nel nostro territorio e si ascrivono al suo patrimonio di cultura e tradizioni, ne esalti la vocazione all’accoglienza per condurre ad un trend favorevole per gli operatori economici.

La notte del 31 dicembre, infine – non dimentichiamolo – si rinnova l’appuntamento di Capodanno in Piazza Duomo per salutare tutti insieme il nuovo anno e scambiarci gli auguri: a tal proposito un particolare ringraziamento va all’On.le Antonio Catalfamo che si è prodigato per fare avere un aiuto economico agli artisti che si esibiranno la notte di Capodanno.