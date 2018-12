25 dicembre 2018 18:15

Calabria: Vigilia e giorno di Natale a casa con parenti ed amici con cibo all’insegna del made in Calabria

Natale in Calabria- La bella giornata di sole, anche se con temperature basse, non ha indotto i calabresi a non rispettare le tradizioni natalizie. Vigilia e giorno di Natale a casa con parenti ed amici con cibo all’insegna del made in Calabria. Frequentate le messe natalizie, con le chiese affollate sia nella notte che stamani.