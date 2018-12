Natale ad Ardore (Rc): grande partecipazione per il primo evento natalizio

16 dicembre 2018 15:40

Natale: inizia con una grande partecipazione di cittadini e bambini la prima manifestazione del comitato spontaneo nato ad Ardore per realizzare attività durante le festività

Inizia con una grande partecipazione di cittadini e bambini la prima manifestazione del comitato spontaneo nato ad Ardore per realizzare attività durante le festività. Il comitato, sostenuto dalle associazioni ANAS, Orme di Cultura, SaperArte e dalla Caritas Parrocchiale, stamattina ha inscenato la consegna della lettera a Babbo Natale da parte dei bimbi del luogo. Circa cento piccoli ardoresi si sono presentati in piazza per conoscere Santa Claus e realizzare il loro piccolo sogno. L’idea di puntare sui più piccoli è risultata vincente perché coinvolgendo il bambino anche la famiglia può trovare un momento di svago. La mattinata è stata allietata dal team di animatori de “il paese dei balocchi”. Il prossimo appuntamento in programma, sempre in p.zza Concordia, sarà il concerto di Mr. Muscolo ed i suoi Estrogeni, assieme alla sagra delle zeppole e l’ausilio degli animatori per i più piccini, domenica 23 con inizio alle 18.