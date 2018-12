Musica: Francesco Renga Live a Verona e Taormina

31 dicembre 2018 15:08

Francesco Renga live a Verona e Taormina: “Felice di tornare ad esibirmi in due luoghi così magici e prestigiosi”

Alla vigilia del nuovo anno Francesco Renga annuncia il suo ritorno in primavera con Verona e Taormina Live 2019, due concerti che si svolgeranno all’Arena di Verona (27 maggio) e al Teatro Antico di Taormina (13 giugno, ma in attesa di autorizzazione dalla Regione Siciliana), due speciali anteprime del tour che il prossimo inverno toccherà tutta Italia. ‘‘Come ormai avrete capito il 2019 sarà pieno di sorprese, a partire dal mio nuovo disco di inediti in primavera… per questo voglio iniziare il nuovo anno condividendo con tutti voi anche questa cosa meravigliosa”, ha spiegato Renga. ”Sono davvero felice di tornare a esibirmi in due luoghi così magici e prestigiosi per la musica italiana come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina – ha aggiunto – Sarà fantastico farlo ancora una volta insieme! Buon 2019 a tutti”. I biglietti per la data dell’Arena di Verona saranno disponibili sul sito di Ticketone.it dalle ore 16 di oggi, e dalle ore 11 del 7 gennaio nei punti vendita abituali. Per il live al Teatro Antico di Taormina i biglietti saranno disponibili in prevendita prossimamente. Con la sua inconfondibile voce Renga si prepara ad un 2019 ricco di novità: dopo l’esperienza in trio con Max Pezzali e Nek, il cantautore è pronto a condividere con il suo pubblico un anno che, tra le altre cose, lo vedrà protagonista a febbraio del Festival di Sanremo 2019, in gara con il brano ‘Aspetto che torni’, e lo porterà poi dal vivo in tutta Italia per presentare il suo ottavo disco di inediti, in uscita in primavera. (AdnKronos)