Motta San Giovanni: sabato premiazione del concorso fotografico e accensione dell’Albero di Natale

11 dicembre 2018 13:26

SenzaAzioni nei luoghi del territorio mottese, sabato 15 dicembre premiazione del concorso fotografico e scambio degli auguri con l’accensione dell’Albero di Natale

Si terrà sabato 15 dicembre, con inizio alle ore 17:30, presso palazzo Alecce a Motta San Giovanni, la cerimonia conclusiva di “SenzaAzioni nei luoghi del territorio mottese”, il concorso fotografico organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con professionisti e studiosi del territorio. Quasi cento le foto che sono state inviate per essere giudicate nelle due sezioni Junior e Senior, numerosi fotoamatori e addetti ai lavori che, provenienti da più parti del comprensorio metropolitano reggino, hanno voluto testimoniare le particolarità del territorio mottese attraverso un personalissimo scatto fotografico frutto di precedenti escursioni, visite o semplici e fugaci passaggi. Sabato pomeriggio, all’interno della sala del Consiglio comunale, saranno prima proiettate tutte le foto con una breve presentazione dell’autore, la descrizione della tecnica utilizzata e del paesaggio immortalato, e poi saranno resi noti i primi tre classificati delle due sezioni che riceveranno un attestato e una targa ricordo. Successivamente, in piazza del Borgo, sarà inaugura la mostra fotografica “Forma ed estetica del paesaggio mottese nella fotografia di Valter Cozzupoli” che ospiterà anche le foto precedentemente premiate. Il pomeriggio si concluderà con l’accensione dell’Albero di Natale e lo scambio degli auguri. Saranno allestiti alcuni stand per la degustazione di prodotti gastronomici e l’esposizione di oggetti dell’artigianato locale, il tutto allietato da musiche e canti natalizi. Il Concorso, voluto e curato dall’assessore alla Cultura Enza Mallamaci, ha vista impegnata una Commissione di esperti presieduta da Leo Fiumara (presidente del circolo Cine Foto Club “Vanni Andreoni”), con componenti Daniela Sidari (grafico freelance e docente della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), Valter Cozzupoli (fotoamatore), Assunta Ambrogio (dottoressa in S.C.B.A.A.), Saverio Verduci (storico del territorio mottese) e Angela Maria Cuzzupoli (docente di discipline artistiche).