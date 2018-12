Morta la fidanzata del giornalista siciliano Cosimo Cristina ucciso nel 1960

14 dicembre 2018 23:05

Morta la fidanzata del giornalista siciliano ucciso nel 1960: Cosimo Cristina conobbe Enza Venturelli quando aveva 18 anni

Enza Venturelli, 78enne, morta oggi a Roma, aveva solo 20 anni quando il suo fidanzato Cosimo Cristina, giovane giornalista siciliano, venne assassinato dalla cosca di Termini Imerese. Enza negli ultimi anni si è aperta per raccontare la sua esperienza accanto a Cristina, assassinato il 5 maggio 1960. Era uscito per comprare le sigarette. Il suo corpo venne trovato sui binari della ferrovia in uno scenario che doveva accreditare la tesi del suicidio. Cristina era stato eliminato, ha ipotizzato l’indagine riaperta dal questore Vittorio Mangano, perchè sul suo settimanale “Prospettive siciliane” e altre testate tra cui “L’Ora” si era a lungo occupato della mafia termitana.