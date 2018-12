Attentato Strasburgo: morte Antonio Megalizzi, il cordoglio di Oliverio

14 dicembre 2018 20:52

“La notizia della morte di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista di origini calabresi che viveva a Trento e che è stato colpito a morte nel corso di un attentato terroristico ai mercatini di Natale di Strasburgo, mi addolora molto. Antonio era un giovane aperto e solare, con due lauree, appassionato di radio e di politica, che amava l’Europa e la Calabria”, è quanto scrive in una nota Mario Oliverio, presidente della giunta regionale della Calabria. “Chi lo conosceva personalmente – prosegue- racconta che durante le vacanze estive e le festività natalizie ritornava spesso a Reggio Calabria per riabbracciare parenti ed amici e per ammirare i colori e i sapori di una terra che aveva dovuto lasciare a soli cinque mesi, troppo presto per poterla meglio conoscere e amare. La sua scomparsa fa male perché il mondo e l’Europa hanno sempre più bisogno di giovani come lui, che sorridono alla vita, che non si arrendono mai e guardano al futuro con speranza e con fiducia. Alla famiglia e alla sua fidanzata giungano le mie più sentite condoglianze.