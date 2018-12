A Reggio Calabria l’incontro con Miriam Jaskierowicz Arman

11 dicembre 2018 20:46

Nell’ambito degli Incontri con l’Autore promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con il Comune di Reggio Calabria e la Biblioteca Pietro De Nava, si terrà giovedì 13 dicembre alle ore 16,45 presso la Villetta De Nava della Biblioteca Civica l’ incontro con Miriam Jaskierowicz Arman, poetessa e pittrice. A presentare la studiosa e l’artista sarà Daniela Scuncia. Miriam Jaskierowicz Arman è nata nella Germania del dopoguerra da genitori sopravvissuti alla persecuzione razziale e al campi di concentramento di Bergen-Belsen, più tardi (nel 1962) immigrati negli Stati Uniti. Ha compiuto i suoi studi in Europa e negli Stati Uniti, ha vissuto e insegnato in molti paesi dall’Italia all’ Ungheria, dalla Svizzera all’ Ucraina e ancora in Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Messico, Sud America. Nel 1982 è stata la fondatrice della Music Culture/Visions International Inc., ha scritto e diretto anche films e realizzato programmi televisivi e radiofonici sia negli Statini Uniti che in Europa. Nel 1999 ha scritto il suo best seller internazionale sulla tecnica vocale: “The Voice: A Spiritual Approach to Singing, Speaking and Communicating” (La Voce: un approccio spirituale per cantare, parlare e comunicare). È stata la fondatrice della International Academy of Voice and Stage Inc. Vive nella città di Tiberiade, in Israele ma attualmente si trova a Reggio Calabria.