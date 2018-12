Reggio Calabria: chiusura delle indagini per Mimmo Lucano accusato di associazione per delinquere e truffa

23 dicembre 2018 16:45

Reggio Calabria: la Procura di Locri contesta a Mimmo Lucano associazione per delinquere, truffa, falso, concorso in corruzione, abuso d’ufficio e malversazione

Chiusura delle indagini per l’“operazione Xenia” dove, fra gli altri, è indagato Mimmo Lucano, sindaco sospeso di Riace. La Procura di Locri, oltre che per Lucano, come riporta la Gazzetta del Sud, ha chiuso l’indagine per altre 30 persone per presunte irregolarità nella gestione dell’accoglienza dei migranti nel comune dell’area metropolitana di Reggio Calabria. La Procura contesta a Lucano anche associazione per delinquere, truffa, falso, concorso in corruzione, abuso d’ufficio e malversazione. Il sindaco sospeso era stato posto agli arresti domiciliari il 2 ottobre scorso, poi revocati il 16 ottobre e sostituiti dal divieto di dimora a Riace.