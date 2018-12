Milazzo: la Giunta approva il progetto per la messa in sicurezza di Vaccarella

13 dicembre 2018 20:11

Via libera alla massa in sicurezza del rione Vaccarella a Milazzo: il progetto esecutivo prevede il ripristino dei cunettoni di deflusso delle acque bianche

La Giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell’arenile di Vaccarella. Nella riunione di questa sera l’esecutivo, guidato dal Sindaco Giovanni Formica, ha dato il via libera al progetto esecutivo relativo all’intervento di manutenzione straordinaria col ripristino dei cunettoni di deflusso delle acque bianche nel rione: si tratta d’un intervento finalizzato a bloccare l’erosione galoppante, che ha messo in ginocchio i pescatori del quartiere marinaro. La spesa prevista ammonta a poco meno di 48 mila euro e già nei prossimi giorni gli uffici procederanno ad individuare la ditta, che dovrà eseguire i lavori. “I tempi saranno strettissimi. – assicura l’Assessore all’Ambiente Damiano Maisano, proponente della delibera – Ritengo che già nei primi mesi del nuovo anno potranno iniziare i lavori. L’intervento contro l’erosione era un mio preciso impegno assunto con i residenti di Vaccarella e soprattutto con la marineria e quindi sono davvero contento che col supporto dell’Amministrazione e degli uffici siamo riusciti a mantenere la promessa. Il progetto, curato dal geometra Franco Calderone, prevede di riportare i cunettoni alle misure originarie, in maniera da creare dei “bracci” capaci di contenere il materiale trasportato dalle correnti“. L’iter, che ha portato al via libera dell’intervento, è stato particolarmente complesso sia per quel che riguarda le autorizzazioni, sia per la parte economica: infatti solo nel 2016 la Conferenza di servizi, che ha riunito a Palazzo dell’Aquila il Genio Civile di Messina, l’Assessorato regionale Territorio ed ambiente-servizio 5 demanio marittimo, la Soprintendenza, la Capitaneria, e l’Asp ha approvato all’unanimità la nuova proposta redatta dal Comune su indicazione dell’attuale Amministrazione dopo le difficoltà emerse negli anni precedenti.

Rodrigo Foti