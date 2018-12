4 dicembre 2018 22:46

Migranti: altri quindici sono morti in mare al largo della Libia. Ma stavolta non sono annegati ma sono deceduti di fame e sete

Ennesima tragedia di migranti: quindici immigrati sono morti in mare al largo della Libia. Ma stavolta non sono annegati ma sono deceduti di fame e sete. Non è chiaro perché, ma il motore è andato in avaria e l’imbarcazione è andata alla deriva per 11 o 12 giorni, trascinata dalle correnti fino al largo di Misurata