13 dicembre 2018 14:32

Meteo, Santa Lucia spacca l’Italia a metà: freddo e neve al Nord, maltempo al Centro, sole e caldo al Sud

Meteo – L’Italia è divisa in due in questo giorno di Santa Lucia: al Nord fa freddo tipicamente invernale, con temperature ferme in pieno giorno ad appena +2°C a Bologna, Parma e Modena, +3°C a Cuneo, Ravenna, Ferrara e Viterbo, +4°C a Perugia, Trieste, Rimini e Arezzo, +5°C a Milano, Torino, Venezia, Padova, Udine e Ancona; al Sud invece il clima è di gran lunga differente, con +18°C a Palermo e Catania, +17°C a Reggio Calabria, +16°C a Messina e Trapani, +15°C a Cagliari. Nelle prossime ore queste differenze diventeranno ancor più marcate, perchè al Nord persisterà molto freddo e si intensificherà il maltempo con forti nevicate che domani – Venerdì 14 Dicembre – arriveranno in pianura Padana imbiancando anche Bologna con oltre 10cm di coltre bianca, mentre al Sud le temperature aumenteranno ulteriormente superando i +20°C tra Calabria e Sicilia e superando i +15°C anche in Puglia, Lazio, Campania e Basilicata. Forti piogge e temporali interesseranno il Centro Italia, e in modo particolare il Lazio, ma sarà un Venerdì di maltempo con forti piogge anche in Sardegna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. La neve cadrà sull’Appennino centrale fino a quote medio/basse. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: