Droga a Messina, spaccio alla Villetta Royal: arrestato pusher 18enne [NOME e DETTAGLI]

6 dicembre 2018 11:48

Messina, spaccio di droga alla villetta Royal: ancora un altro arresto, in manette un extracomunitario 18enne



Potenziata la presenza in città delle Volanti impegnate nel controllo del territorio. Così come disposto dal Questore di Messina, Mario Finocchiaro, maggiori controlli interessano, quotidianamente, le differenti aree della città, con particolare attenzione a siti e luoghi a rischio di attività di spaccio.

Nella giornata di ieri, intorno alle 17.00, i poliziotti hanno effettuato un sopralluogo presso la villetta Quasimodo, meglio nota come villetta Royal, all’interno della quale, a pochi metri di distanza dall’area giochi bimbi, stazionava un gruppo di giovani di verosimile nazionalità extracomunitaria, subito allontanatisi all’arrivo degli operatori.

Tra questi c’era El Hadi Fattah, 18 anni, cittadino marocchino, che ha cercato maldestramente di liberarsi di alcuni involucri gettandoli in una pattumiera.

I successivi esami del locale Gabinetto di Polizia Scientifica hanno confermato che contenevano sostanza stupefacente suddivisa in 9 dosi di erba del peso di 12,42 grammi ed un unico pezzo di hashish allo stato solido del peso di 0,64 grammi.

Il diciottenne è stato pertanto arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per oggi.