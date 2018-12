“Messina è un girone dantesco, traffico infernale”: il consigliere Sorbello chiede la chiusura dell’isola pedonale in via de Mille

21 dicembre 2018 21:09

ll consigliere Sorbello contro l’isola pedonale in via Dei Mille: “È un fallimento, traffico nel caos a Messina. Riaprite subito la strada”

“Un girone dantesco, una situazione infernale, una situazione fuori controllo”. Così il consigliere comunale del Gruppo Misto Salvatore Sorbello descrive la situazione della viabilità a Messina a seguito dell’apertura dell’isola pedonale in via dei Mille. Con l’interdizione al traffico dei veicoli nell’asse viario che collega la città da nord a sud, in città, con l’avvicinarsi delle feste, impera il caos e Sorbello, reduce da un’altra querelle, quella del quadro nell’Aula di Palazzo Zanca, adesso è pronto ad un altra battaglia: riaprire via dei Mille e via Giordano Bruno alle auto.

“A Messina- dice Sorbello- il traffico veicolare risulta impazzito, creando gravi disagi, non soltanto ai cittadini che vogliono raggiungere il centro città, ma anche ai mezzi di soccorso che fanno fatica a raggiungere determinati luoghi in tempi brevi”.

Inoltre secondo il consigliere molti commercianti, titolari di attività commerciali sul Viale San Martino, risultano penalizzati, sia per la mancanza di parcheggi lato monte, sottratti dalla chiusura di Via dei Mille e traverse limitrofe, sia “per l’imbuto infernale lato mare che si viene a creare nella Via Giordano Bruno, della quale se ne chiede la immediata, indifferibile ed urgente riapertura! Senza se e senza ma!”

Per Sorbello l’isola natalizia in via dei Mille, inaugurata lo scorso 12 dicembre in memoria di Mariagrazia Messina, si è rivelata un fallimento: “in termini di fruizione da parte di tutti i messinesi, numerosi titolari di attività commerciali di Viale San Martino”.

Sorbello aggiunge inoltre che molti cittadini si sarebbero rivolti a lui lamentando tutte le criticità createsi”. Per tali ragioni il consigliere chiede con un urgenza la convocazione di un tavolo tecnico a Palazzo Zanca.