Messina, venditore ambulante catanese si spaccia per funzionario delle Agenzie delle Entrate o militare dei Carabinieri a Capo d’Orlando: denunciato

14 dicembre 2018 13:05

Capo d’Orlando: la Polizia denuncia 52enne che si spacciava come funzionario dell’Agenzia delle Entrate

E’ stata la segnalazione di un cittadino a mettere sulle sue tracce i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando. 52 anni, residente nella provincia di Catania, venditore ambulante nell’area nebroidea, si presentava presso attività commerciali qualificandosi come un funzionario delle Agenzie delle Entrate o come un militare dell’Arma dei Carabinieri, intraprendendo così una vera e propria “’attività di controllo” sulla regolarità dell’esercizio stesso.

Le indagini effettuate dagli agenti e il riscontro con le immagini dei sistemi di videosorveglianza di un locale dove si era presentato lo scorso 1° dicembre hanno dato un’identità all’uomo segnalato alla Procura della Repubblica di Patti per usurpazione di una funzione pubblica ed attribuzioni inerenti ad un pubblico impiego.