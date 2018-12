Anche a Messina arriva l’Influ-Day: vaccinazioni antinfluenzali gratuite a Piazza Municipio

10 dicembre 2018 21:36

Anche Messina partecipa all’Influ-Day, la campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione antinfluenzale: a Piazza Municipio arriva un camper attrezzato con personale sanitario a bordo per eseguire i vaccini

Al via in Sicilia l’Influ-Day, la giornata di sensibilizzazione alla vaccinazione antinfluenzale. Per l’occasione il 13 dicembre l’Asp di Messina sarà presente in Piazza Unione Europea, dalle 9 alle 13, con un camper attrezzato per l’esecuzione della vaccinazione da parte del personale sanitario dei Centri Vaccinali del Dipartimento di Prevenzione che praticheranno la vaccinazione alla popolazione a rischio che ne farà richiesta. All’iniziativa saranno presenti il Direttore Sanitario dell’Asp di Messina, Domenico Sindoni, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Salvatore Muscolino, il responsabile pro tempore dell’Uoc Spem, Rosaria Cuffari, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Messina, G. Caudo, il consigliere dell’Ordine dei Medici, Aurelio Lembo e l’assessore Politiche Sociali e della Saluta Alessandra Calafiore. Per l’evento saranno coinvolte le autorità civili e militari che si sottoporranno alla vaccinazione antinfluenzale. La campagna di prevenzione dell’influenza e delle malattie da pneumococco ha avuto inizio il 15 ottobre ed è rivolta alla popolazione over 64, a tutti i soggetti con patologie croniche, al personale che svolge servizi pubblici di primario interesse collettivo, alle donne nel 2° e 3° trimestre di gravidanza, al personale medico e agli operatori sanitari. Tutto i cittadini inoltre possono recarsi nell’ambulatorio del proprio medico per effettuare gratuitamente la vaccinazione, mentre negli ambulatori vaccinali dell’Asp sono garantite le vaccinazioni dei migranti presenti sul territorio siciliano e di coloro i cui medici non hanno aderito alla campagna vaccinale o sono temporaneamente presenti nel territorio dell’Asp.