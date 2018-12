Milazzo: weekend all’insegna del buonumore al Trifiletti: ecco gli spettacoli in programma

27 dicembre 2018 10:24

Al Teatro Trifiletti di Milazzo due spettacoli all’insegna del buonumore e della leggerezza per salutare il 2018 e festeggiare l’arrivo del nuovo anno

Weekend all’insegna delle emozioni al Teatro Trifiletti di Milazzo, nel quale domani alle ore 18.00 andrà in scena la pièce “Eccomiè”, storia di un megalomane da trentacinque anni sul palco, diret

to e interpretato da Giuseppe Pollicina che festeggerà i suoi primi 35 anni di carriera; una lunga carrellata di sketch tratte dalle sue commedie più celebri.

A seguire per la V° edizione della Stagione quiNteatro diretta da Giuseppe Pollicina e organizzata da Tali Arti di Tania Alioto in collaborazione con il Comune di Milazzo, sabato alle ore 18.00, sempre al Teatro Trifiletti, andrà in scena la pièce dal titolo “C’è qualcuno alla porta”, diretto e interpretato da Luigi Siracusa, tratta da due opere di Harold Pinter. Nel corso delle battute si scopre che due sicari professionisti che attendono istruzioni da un misterioso capo, che sembra comunicare con loro tramite un calapranzi, dal quale vengono fatti scendere oggetti e messaggi. A dare vita a questa divertente pièce, al fianco di Luigi Siracusa, ci saranno Michele Enrico Montesano, Sofia Panizzi, Marco Fanizzi, Vincenzo Grassi e Cecilia Bertozzi.

Queste le premesse di due spettacoli all’insegna del buonumore e della leggerezza per salutare il 2018 e festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno.