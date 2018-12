27 dicembre 2018 13:10

Transenne davanti all’ingresso principale del Municipio a Messina: crolla ornamento in marmo della facciata

Transenne davanti all’ingresso del Palazzo municipale di Messina. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area a seguito del cedimento di un ornamento in marmo che decora la facciata del palazzo. Una tragedia sfiorata, dal momento che il cedimento si è verificato proprio sopra l’ingresso principale.