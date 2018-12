Messina: Terra di Gesù Onlus presenta i progetti in programma

Giovedì a Messina la presentazione dei progetti targati “Terra di Gesù onlus”

Saranno presentate giovedì prossimo alle ore 10:30 presso il Centro del Buon Pastore di via Calvi gli ultimi progetti targati “Terra di Gesù onlus”.

A cominciare da “Un trenino per il Buon Pastore”, attraverso il quale sarà possibile acquistare dei giocattoli e portarli alla struttura socio-sanitaria che si occupa tramite i volontari di offrire cure e attenzioni ai nuclei familiari meno abbienti con particolare occhio di riguardo per i più piccoli. Verranno resi noti gli orari per la consegna dei doni e le attività commerciali convenzionate.

Spazio anche ad “Insieme per la vita”, progetto promosso in collaborazione con il “Centro di aiuto alla vita – Guarenghi” di Messina: una raccolta di beni sempre per bambini che si terrà sabato 15 dicembre nei supermercati “Spaccio Alimentare” di Gazzi e Provinciale . Anche in questo caso sarà possibile comprare e donare beni per i bimbi disagiati. Negli stessi market verrà allestita una raccolta perenne in ottica natalizia.

Infine la terza edizione dello spettacolo “Un amore di Natale”, ancora una volta ospitata la Teatro Annibale Maria di Francia, presentato da Marina Bottari e Fortunato Marino. Tante sorprese, con la partecipazione attiva dei ragazzi della Meter e Miles. La kermesse si terrà il 21 dicembre alle ore 21.