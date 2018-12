Messina, Teresa Piccione attacca il PD e chiama alla “resistenza”: “No al partito di Renzi”

20 dicembre 2018 19:30

Teresa Piccione, candidata alla segreteria provinciale del Pd ritiratasi qualche giorno prima delle primarie, racconta la sua decisione davanti a simpatizzanti e militanti del Pd a Messina: “Avrei voluto fare le primarie del Partito Democratico, non del partito di Renzi”

“Avrei voluto fare le primarie del Partito Democratico, non del partito di Renzi. Alla fine il mio è stato l’unico atto possibile: la sottrazione all’illegittimità. E adesso? Al netto dei ricorsi che restano in piedi, ci prepariamo alla battaglia per la segreteria nazionale”. Così Teresa Piccione, candidata alla segreteria provinciale del Pd ritiratasi qualche giorno prima delle primarie, racconta la sua decisione davanti a simpatizzanti e militanti del Pd a Messina, presso la chiesa di Santa Maria Alemanna.

“Se il partito è morto, il colpevole chi è? – attacca Teresa Piccione – Certo non nostra, che in segreteria non ci abbiamo mai messo piede. Insomma, chi è stato responsabile del massacro ci spiega come ricostruire il partito”, spiega, riferendosi al suo avversario, poi proclamato segretario regionale del partito, Davide Faraone. “Ciò è irridente nei confronti di chi non ha avuto nemmeno il diritto di parlare – lamenta – In tutti i congressi in Italia si è rispettato lo statuto ed il regolamento: si parte dagli iscritti che eleggono il segretario di circolo ed il segretario provinciale, si discute del programma, si eleggono i 120 delegati per l’assemblea regionale: tutto questo in Sicilia è stato bypassato”.

La critica dell’ex deputata del Pd è a 360 gradi: “Il modello di partito che stiamo costruendo non è quello di un partito che voglia chiamarsi Partito Democratico: si raccatta tutto quello che c’è in giro in nome di un “fronte antipopulista”. Ma quale sarebbe la proposta politica di un contenitore come questo? Il partito è una comunità – prosegue – non un contenitore o una lista elettorale capace di vincere un turno: c’è prima e dopo le elezioni, quando vince e quando perde, perché è una comunità di persone che sono una grande risorsa”.

Anche uno sguardo rivolto al passato, secondo Teresa Piccione, è altrettanto problematico: “Noi con la rottamazione abbiamo scambiato il merito con l’anagrafe. La mia candidatura incanalava il disagio di chi non si riconosce più in questo Pd, dall’uguaglianza ai diritti, dal lavoro all’ambiente”.

Quindi il futuro: “Chiamo tutti alla resistenza, la resistenza per rivendicare i nostri diritti. Chiedo a tutti di camminare fianco a fianco per cambiare questo partito”, ha concluso Teresa Piccione, che sostiene la candidatura alla segreteria nazionale di Nicola Zingaretti.

Prima di lei, nella chiesa di Santa Maria Alemanna sono intervenuti gli “scontenti” dello stato di cose all’interno del partito, nel dibattito moderato da Teodoro Lamonica, coordinatore di AreaDem: secondo l’ex deputato regionale Filippo Panarello “Noi ci siamo, le vicende regionali che hanno portato al ritiro della candidatura del Pd non vuol dire che ci ritiriamo sull’Aventino. Non tolleriamo che si sia deciso di procedere attraverso colpi di mano e plateali violazioni del regolamento. Faraone – ha proseguito Panarello – ha sostenuto che si debba andare “oltre il Pd”, cioè verso i moderati ed i conservatori. E’ possibile dopo quello che è successo il 4 marzo, il peggiore risultato in Italia per il Pd e la radicalizzazione di tutte le posizioni, noi puntiamo a quel mercato elettorale che si è ristretto in maniera significativa? E’ giusto che la principale forza di sinistra sposta i nostri valori verso il centerismo? Credo che sia una posizione suicida”, ha concluso.

Massimo Parisi dei Giovani Democratici: “Da 14 mesi in Sicilia abbiamo preso batoste da tutti i lati. E’ passata la linea – ha aggiunto – che la base non ha importanza, e questo è inammissibile per un partito che vuole ripartire, e questo è maggiormente preoccupante in vista delle europee. Dovremmo essere più consapevoli del fatto che c’è chi vuole tornare a partecipare in un partito che non pensi a spostarsi verso il centro, ma a svolgere il suo ruolo”.

“Sanguigno” l’intervento di Francesco Barbalace, esponente dei LabDem: “Noi del movimento riformista, più che del solo Pd, siamo costretti a subire violenze alle quali non ci ribelliamo – ha tuonato – Cominciamo ad interrogarsi se quella delle primarie non sia una finzione, perché gli iscritti non sono uguali ai “clientes”: riappropriamoci della titolarità della militanza. C’è una specie di “offerta pubblica d’acquisto” nei confronti del Pd, ed i dirigenti regionali hanno dato loro ascolto”, ha spiegato, parlando di Sicilia Futura. “Ribelliamoci e riprendiamoci il nostro partito: la parola torna a noi, a voi, alla base”, ha concluso

Quindi ha preso la parola la militante Sharon Shachter: “E’ un partito la cui credibilità è minata da decisioni che confliggono coi principi che lo ispirano, decisioni che hanno impedito un discorso libero – ha spiegato – La partecipazione non può essere mortificata da imposizioni che sconfessano le regole di democrazia interna di un partito. Il ritiro di Teresa Piccione è la conseguenza di tutto questo”.