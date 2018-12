Messina, approfitta della confusione allo sportello del bancomat e arraffa 160 euro: denunciato 47enne a Capo d’Orlando

19 dicembre 2018 12:53

Denunciato 47enne di Capo d’Orlando (Messina): l’uomo ha approfittato di un momento di confusione allo sportello del bancomat per arraffare 160 euro prelavati da una coppia di cittadini dello Sri Lanka

Un momento di confusione a uno sportello bancomat di Capo d’Orlando per una coppia di cittadini dello Sri Lanka. Lei digita il codice e la cifra che intende prelevare, mentre a pochi metri alcune persone cominciano a litigare. Il marito si spaventa e le chiede di andar via. Lei è certa di aver annullato l’operazione, poi l’amara sorpresa: i 160 euro inizialmente richiesti sono stati erogati. Come recuperarli? Chi li ha presi?

Sono stati i poliziotti del Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando ad aiutare i due stranieri visionando le immagini del sistema di videosorveglianza presente nell’area del bancomat. Grazie a quanto ripreso, gli agenti hanno appurato la veridicità di quando raccontato ed individuato la persona che, approfittando del momento di confusione, non ha esitato ad intascare il denaro.

Trattasi di un 47enne orlandino denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di appropriazione indebita.

I poliziotti sono quindi riusciti a recuperare la somma di denaro sottratta che sarà, nei prossimi giorni, riconsegnata ai legittimi proprietari.