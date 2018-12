La Corte dei Conti è d’accordo: Messina Servizi va messa in liquidazione. CMdB avanza sospetti: “Aspettiamo di leggere le carte”

28 dicembre 2018 20:47

La Corte dei Conti condivide il parere del segretario generale, Messina Servizi va messa in liquidazione. De Luca: ” fallimento di Messina Ambiente occultato con la connivenza di tutti gli attori politici e sindacali a discapito della città e dei lavoratori”. Cambiamo Messina dal Basso: “Aspettiamo di leggere le carte”

“La Corte dei Conti ha confermato che Messina Servizi Bene Comune deve essere messa in liquidazione“- lo ha annunciato questo pomeriggio il sindaco De Luca. “Nel giro di max due anni il servizio passerà al gestore privato a seguito di gara Europea. Questa è la conferma che il sistema di scatole cinesi tra messina ambiente – ATO 3 – messina servizi bene comune era una forma criminogena per occultare il fallimento di un servizio strategico per la comunità“.

“Il provvedimento della Corte dei Conti- commenta De Luca- conferma che si è occultato il fallimento di Messina Ambiente con la connivenza di tutti gli attori politici e sindacali a discapito della città e dei lavoratori”.

Dal sindaco rassicurazioni sul futuro dei lavoratori: “nessuno perderà il posto di lavoro ed è’ necessario fare di tutto e di più per raggiungere gli obiettivi prefissati dalle norme che disciplinano la raccolta differenziata”.

Poi la stoccata ai sindacati e alla precedente Amministrazione: “Abbiamo subito tanti colpi bassi anche su questo campo non ultimo quello di certe organizzazioni sindacali che, in combutta con chi ha incassato parcelle per centinai di migliaia di euro per creare questo sistema criminogeno di scatole cinesi, hanno disseminato odio e falsità utilizzando anche la voce dell’ex direttore generale di messina servizi spalleggiati anche da certi personaggi della precedente amministrazione comunale. Tutto questo rappresenta quel marciume sociale che ha giocato sulla pelle dei contribuenti all’insegna del clientelismo e delle rendite di posizione sponsorizzate e difese da certi sindacati che ora agiscono con le denunzie cercando di intimidire il sindaco della città di Messina. Sarete spazzati via a colpi di buon governo che nel tempo renderà merito al lavoro che stiamo svolgendo senza se e senza ma. Il parere del segretario generale del comune di Messina è’ stato dunque condiviso dalla Corte dei Conti“.

Sulla vicenda non si è fatta attendere la replica di Cambiamo Messina dal Basso, il movimento si dice pronto ad iniziative di carattere regionale e nazionale contro la legge Madia. CMdB avanza attende comunque la lettura delle carte: “Ci lascia perplessi e preoccupati la notizia che una delibera della Corte dei Conti dichiari che il fallimento di messinambiente farebbe scattare il meccanismo della Madia e quindi la messa sul mercato del servizio di gestione rifiuti. Ricordiamo che la Corte dei Conti è responsabile soltanto di valutazioni economiche e finanziarie, mentre le valutazioni politiche spettano sempre ai comuni. Non sappiamo quale sia il quesito che è stato sottoposto, ma abbiamo il sospetto, visto che è da tempo palese l’intenzione del comune di privatizzare MESSINASERVIZI bene comune, che non siano stati forniti alla Corte tutti gli elementi utili per esprimere un parere compiuto sulla questione. Ribadiamo, infatti, che Messinambiente nasce come società mista con soggetto privato scelto con gara ad evidenza pubblica e quindi fuori dal perimetro dell’applicabilità del meccanismo della Madia. Messinambiente, che non è una società in house, non ha inoltre avuto dal comune un affidamento diretto del servizio ma tramite ordinanza sindacale in attesa di affidare il servizio in maniera diretta a società in house, secondo quanto previsto dal piano Aro antecedente alla legge Madia, cosi come appunto è avvenuto con la firma del contratto di servizio il 31 luglio 2017 a MESSINASERVIZI bene comune. Rimaniamo dunque in attesa di leggere l’intero dispositivo della corte dei conti prima di assumere le opportune iniziative per contrastare ad ogni livello (politico, legale e legislativo) la privatizzazione forzata di un servizio così importante per una comunità ed esposto soprattutto in regioni come la Sicilia, ad interessi opachi e/o mafiosi. È infine del tutto evidente l’assurdo teorema della legge Madia che penalizza le gestioni pubbliche a vantaggio del privato, prevedendo un meccanismo sanzionatorio in caso di fallimento della gestione pubblica, meccanismo non previsto in caso di fallimento del privato. Ci riserviamo pertanto anche una iniziativa a livello regionale e nazionale per sollecitare modifiche legislative che garantiscano agli enti locali il potere di decidere la forma di gestione dei servizi pubblici essenziali, in sintonia con la normativa europea e secondo quanto deciso da 27 milioni di cittadini con i referendum del 2011″.