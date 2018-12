A Messina nasce la Scuola degli Antichi Mestieri e tradizioni popolari: il Comune cerca esperti, al via le candidature

11 dicembre 2018 18:20

Pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per la Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari, il Comune di Messina cerca personale docente esperto

Sono in pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito www.comunemessina.gov.it gli avvisi pubblici per l’attuazione del progetto “Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari”. Gli avvisi si riferiscono alla selezione di personale docente esperto nelle tematiche connesse agli antichi mestieri e tradizioni popolari, le cui candidature dovranno essere presentate entro le ore 13 di venerdì 14; alla costituzione di un Comitato scientifico composto da un direttore, un coordinatore e un componente della scuola, che dovranno pervenire entro le ore 13 di giovedì 13. Gli altri avvisi riguardano la formazione di allievie la manifestazione di interesse per musei, esposizioni e laboratori visitabili nell’ambito della “Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari messinesi”, sempre con scadenza entro le ore 13 del 14 dicembre. Le candidature devono essere inoltrate tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it o consegnate direttamente all’URP del Comune di Messina.