Messina: torna la rassegna “Sarabanda di Fiabe”, ecco il cartellone

19 dicembre 2018 20:01

A Messina torna “Sarabanda di Fiabe”, la rassegna di teatro per i più piccoli: ecco gli appuntamenti in programma

Torna a Teatro “Sarabanda di Fiabe” XIV anno, la rassegna che ha debuttato, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, nella primavera del 2005 riscuotendo, sin da subito, un ottimo successo torna a grande richiesta sotto il periodo natalizio per il XIV anno con le compagnie “Accademia Sarabanda” e “Teatro dei Naviganti”. Durante le precedenti quattordici edizioni svoltesi al Teatro Vittorio Emanuele, Accademia Sarabanda ha proposto circa sessanta favole, raccolte tra la tradizione popolare italiana e tra le più famose fiabe o racconti conosciuti in tutto il mondo. In alcune delle scorse edizioni ha preso parte alla rassegna anche la compagnia Teatro dei Naviganti riscuotendo anch’essa un ottimo successo e numerosa presenza di pubblico. Nelle ultime stagioni si è anche messo in scena, fiabe in musica, con orchestra dal vivo. Esperimento riuscitissimo che ha aumentato le presenze e il gradimento sia dei ragazzi che degli adulti. Non ultimo in importanza, l’inserimento, tra le fiabe più classiche, di fiabe contemporanee scritte da ottimi e noti artisti della nostra provincia. La rassegna si è posta l’obbiettivo di realizzare, non solo un intervento di divertente intrattenimento, ma anche di avvicinamento al libro, e quindi alla lettura o narrazione. Si è voluto creare un momento che metta insieme: educazione all’ascolto, scoperta del valore che le fiabe hanno sempre avuto, e divertimento. Ogni spettacolo è concepito con struttura di racconto. L’elemento principale è il libro. Il Narratore, dal leggio, presenta situazioni e personaggi, che si animano attraverso l’interpretazione degli attori, e coinvolgono direttamente i bambini all’interno dell’azione teatrale. Fatto che ha sempre suscitato molto interesse e divertimento per bimbi e genitori. Il Direttore artistico della Prosa, Simona Celi, che ha fortemente voluto la ripresa della rassegna, dichiarando: “considerato il successo di pubblico della passata rassegna e la necessità di coinvolgere, attraverso il teatro, un settore molto importante e la ricaduta che il medesimo progetto ha in termini di educazione al teatro, considero fondamentale e di primaria importanza accogliere quanto proposto”.

Questo il cartellone e le date per la stagione 2018/2019:

ANNO 2018

Sab. 22 e dom. 23 dicembre: FIABA DI NATALE da Leone Tolstoj (Accademia Sarabanda)

Sab. 29 e dom. 30 dicembre: I TRE PORCELLINI adattamento M. Rizzo (Teatro dei Naviganti)

ANNO 2019

Sab. 5 e dom. 6 gennaio: COLAPESCE di G. F. Pisani (Accademia Sarabanda)

Sab. 19 e dom. 20 gennaio: BIANCANEVE E I SETTE NANI da I fratelli Grimm (Accademia Sarabanda)

Sab. 26 e dom. 27 gennaio: CIRANO dal “Cirano de Bergerac di E. Rostand (Teatro dei Naviganti)

Sab. 2 e dom. 3 febbraio: IL GATTO CON GLI STIVALI da C. Perrault (Accademia Sarabanda)

Sab. 9 e dom. 10 febbraio: ALICE da Lewis Carrol (Teatro dei Naviganti)

Sab. 16 e dom. 17 febbraio: LA BELLA ADDORMENTATA da C. Perrault (Accademia Sarabanda)

Sab. 23 e dom. 24 febbraio: IN VOLO VERSO B-612 da A. de Saint Exupery (Teatro dei Naviganti)

Sab. 2 e dom. 3 marzo: LA NOTTE DI GIUFÀ dal testo omonimo “Giufà” (Teatro dei Naviganti)