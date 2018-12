Messina: a Santa Lucia del Mela oggi l’edizione 2018 del “The Best Coach”

17 dicembre 2018 11:09

Messina: si terrà oggi a Santa Lucia del Mela, presso la sala Consiliare del Comune, l’edizione del “The Best Coach, manifestazione calcistica per la premiazione degli allenatori

L’edizione 2018 del “The Best Coach”, manifestazione organizzata dall’A.I.A.C. di Messina, si terrà oggi, lunedì 17 dicembre, a partire dalle ore 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Santa Lucia del Mela (ME). Insieme al presidente dell’A.I.A.C. di Messina, Andrea Argento, ci saranno per l’Amministrazione comunale di Santa Lucia del Mela il Sindaco Matteo Sciotto e l’Assessore allo Sport Martina Mendolia, poi Giuseppe Molino, presidente del Comitato Figc di Barcellona Pozzo di Gotto, il delegato della Figc di Messina Leonardo Lacava, il delegato provinciale del Coni Messina Alessandro Arcigli, il consigliere nazionale A.I.A.C. Roberto Bellomo e il presidente dello Juventus Club di Santa Lucia del Mela, Benedetto Merulla.

Nel corso della manifestazione, come ogni anno, dall’Eccellenza alla Terza Categoria di calcio a 11, passando per il settore giovanile e scolastico ed all’attività di base, fino al calcio a 5, verranno premiati tutti gli allenatori associati che hanno vinto il campionato d’appartenenza al termine della regular season, che sono stati promossi dopo i playoff o che hanno partecipato ai playoff. Sono previsti, inoltre, dei premi speciali. Uno sarà assegnato alla memoria del mister Carmelo Bella. Per l’attività internazionale il riconoscimento andrà, invece, al messinese Giovanni Costantino.